Aria più fresca da nord Europa, allerta gialla per i temporali

Con le infiltrazioni d'aria più fresca in quota, in arrivo da nord delle Isole Britanniche, torna l'instabilità del tempo in Piemonte. Dal primo pomeriggio di oggi e fino a domani, lunedì 26 agosto, scatta una nuova allerta gialla per i temporali emessa dal Centro funzionale di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Oggi pomeriggio sono previsti temporali, anche forti, sulle zone montane e pedemontane alpine e sulle prime pianure.

Precipitazioni in attenuazione o esaurimento nella notte tra domenica e lunedì, ma una nuova intensificazione è prevista nel pomeriggio del 26 agosto, in particolare sulle zone meridionali del Piemonte dove si potranno sviluppare temporali localmente intensi.



