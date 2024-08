Estate: controlli polizia ferroviaria, un arresto e 12 denunce

Un arresto, 12 denunce, otto multe, più di 5.500 persone identificate. E' una parte del bilancio dei controlli svolti fra il 14 e il 22 agosto dalla polizia ferroviaria del Piemonte e della Valle d'Aosta. Sono state impegnate 435 pattuglie nelle stazioni e 77 a bordo treno (per un totale di 152 convogli scortati). Sono stati potenziati i servizi antiborseggio grazie all'impiego di personale in abiti civili.

Prevenzione e vigilanza sono state intensificate nelle stazioni di Torino Lingotto, Bardonecchia e Mondovì data la presenza significativa di viaggiatori verso le località turistiche. Attenzione particolare è stata dedicata alla stazione di Fossano (Cuneo) in relazione al transito dei 'treni mare', che nel periodo ferragostano registra un flusso di passeggeri più che triplicato rispetto al solito.



