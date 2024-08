Spari nella notte a Locana, un arresto

Ha sparato quattro colpi di pistola contro l'abitazione di un conoscente con cui aveva dei dissapori. Con questa accusa un 46enne è stato arrestato dai carabinieri di Ivrea. L'episodio si è verificato ieri sera a Locana (Torino). L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era fra l'altro sottoposto all'obbligo di permanenza in casa in orario notturno.

Durante la perquisizione nel suo alloggio i militari hanno trovato due pistole, un fucile e anche una bomba di mortaio, che è stata messa in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio.

L'episodio si è verificato a Boschietto, una delle frazioni di Locana, in Valle Orco. Il padrone di casa, un 45enne, ha chiamato il 112. Nell'abitazione dell'arrestato i carabinieri hanno recuperato, oltre alla bomba di mortaio, una pistola Beretta 34 calibro 9, con munizioni compatibili con i bossoli repertati vicino al luogo in cui si sono uditi gli spari; poi una pistola Pederzoli Italy calibro 45 e un fucile ad avancarica. Il materiale era detenuto irregolarmente.



