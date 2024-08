Musica in ospedale, al Regina Margherita ha suonato Fraites

Pomeriggio di grande musica nell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino: l'ampia sala giochi del reparto di oncoematologia pediatrica è stata la cornice di un'esibizione a sorpresa, ieri, del celebre songwriter italo-americano Jeremiah Fraites e della sua band italiana.

L'evento è stato organizzato con la collaborazione della onlus UGI (Unione Genitori Italiani) Odv, realtà torinese con la quale Jeremiah e la moglie Francesca Lazzarin collaborano da anni.

"Hanno suonato - raccontano dal presidio sanitario - tra l'entusiasmo misto a commozione dei pazienti, delle loro famiglie e del personale medico ed infermieristico. Un paio d'ore a disposizione dei presenti tra canzoni, foto, autografi e una parola per tutti. Un caleidoscopio di emozioni".

Fraites si trova in questi giorni nel capoluogo piemontese, dove il 25 è atteso al Todays Festival.

"È sempre un privilegio - ha commentato Fraites - suonare e partecipare alle iniziative dei miei amici di Ugi. Ieri è stata una giornata speciale. Adoro la purezza con la quale i bimbi ascoltano la musica e la curiosità mai scontata delle loro domande: sono da sempre il mio pubblico preferito. Voglio ringraziare l'ospedale Infantile Regina Margherita e Ugi per accogliermi sempre con affetto ed avermi dato la possibilità di entrare a far parte di questa grande famiglia". "Spero - aggiunge - che iniziative come questa possano ispirare altri artisti ad esserci e condividere la grandezza di una realtà come Ugi, che offre un aiuto concreto a tutti i bimbi e alle loro famiglie". "Da torinese - ha detto la moglie - non posso far altro che essere orgogliosa di supportare una realtà come Ugi ed un'eccellenza quale l'ospedale Regina Margherita. La musica è una compagna di vita incredibile e quindi ben venga ogni tipo di iniziativa culturale che possa portare un po' di serenità a tutte le famiglie ed i bimbi che stanno affrontando un viaggio complicato".

Franca Fagioli, direttrice del reparto, afferma che "questo pomeriggio che verrà ricordato per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo". "Francesca e Jeremiah si confermano un nostro punto di riferimento" ha concluso Enrico Pira, presidente dell'Ugi.



