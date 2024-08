Miss Italia, le Piemonte-Vda a Barbaresco in camicia e cravatta

Il paese di Barbaresco, nelle Langhe, mercoledì 28 agosto ospiterà la finalissima di Miss Italia Piemonte e Valle D'Aosta. In palio un posto per le finali nazionali del concorso.

Due le novità nel look delle partecipanti alle finali di Barbaresco: abiti anni '50 per l'interpretazione di 'Grease' che fa parte del programma di canto e ballo. Un'idea di Mirella Rocca, agente regionale di Miss Italia per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, portatrice di un'altra novità: nella finale regionale le concorrenti non sfileranno solo in costume da bagno, ma anche in completo con camicia, cravatta e gonna nera.

Una mise annunciata anche per la finale nazionale del concorso.

La serata di Barbaresco sarà presentata da Luca e Max di Poltronissima, attesa anche Miss Italia in carica, la cuneese Francesca Bergesio. La madrina sarà Miriana Trevisan, storica valletta tv - ha lavorato con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado - oggi scrittrice.

"Sono molto soddisfatta di come sono andate le selezioni anche quest'anno. Si tratta di un impegno che ti travolge la vita, ma è bellissimo, è un'esperienza magica - racconta Mirella Rocca -.

La nostra regione ha registrato un numero elevato di iscrizioni e in molte tappe le ragazze sono state 50. Tutte entusiaste e tutte con gli occhi pieni di sogni. Miss Italia è il concorso più amato dalle ragazze, il più importante e, soprattutto, rappresenta un grande trampolino di lancio per coloro che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo, del cinema, della moda"



