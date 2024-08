Lo Russo in Corea per il Forum della mobilità del futuro

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo in Corea per una missione istituzionale nella città di Gwangju con cui l'amministrazione comunale ha firmato un patto di collaborazione nei mesi scorsi. Il primo cittadino parteciperà al Forum sulla mobilità del futuro a Gwangju, dove incontrerà anche l'ambasciatore delle Relazioni Internazionali della città, Park Seon-cheol, e la neoeletta presidente del Consiglio metropolitano, Shin Su Jeong. La missione prevede, inoltre, una visita all'agenzia del cluster industriale per l'intelligenza artificiale, all'AI Data Center, al Gwangju Global Motors, stabilimento di produzione nato dalla joint venture tra Hyundai Motor Company e il Governo della città coreana.

Martedì, dopo un omaggio al cimitero nazionale '18 Maggio', Lo Russo sarà al municipio per incontrare il sindaco Kang Gijung, col quale parteciperà al Gwangju Future Mobility Forum.

"La collaborazione e i progetti condivisi tra istituzioni di paesi diversi sottolinea Lo Russo -, specie su temi che riguardano da vicino le grandi sfide che abbiamo di fronte, sono fondamentali per affrontare e plasmare il futuro di tutti noi.

Il Future Mobility Forum - aggiunge - è una grande opportunità per esplorare i temi della mobilità di domani, le tecnologie e, soprattutto, le visioni che ci permettono di guardare a un mondo diverso e per Torino è importante prendervi parte, vista la grande attenzione che la nostra città ha scelto di dedicare ai temi della mobilità e della sostenibilità".



