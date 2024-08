La Juventus e Weston McKennie hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto. "saranno insieme per altre 2 stagioni, fino al 30 giugno 2026" fa sapere il club in una nota ufficiale. I l centrocampista, dunque, è stato confermato anche dal nuovo allenatore Thiago Motta: in un primo momento sembrava 'fuori dal progetto', nelle ultime settimane è stato nuovamente reintegrato in rosa e ora è anche arrivato il prolungamento di contratto.





