Weekend di sport e cultura in vista delle Universiadi 2025

Un fine settimana all'insegna dello sport e della cultura con uno sguardo alle Universiadi. E' quello che si potrà vivere nel weekend a Torino e in montagna in vista dei Torino 2025 Fisu Games Winter che si svolgeranno da 13 al 23 gennaio e che vedono ormai da mese un ricco percorso di avvicinamento promosso dal comitato organizzatore.

Quello che sta per iniziare sarà l'ultimo weekend di apertura estiva del Palavela, dove per tutta l'estate è stato possibile praticare pattinaggio sul ghiaccio o provare gli sport invernali al parco di Fisulandia. La pista sarà aperta in via eccezionale anche domenica dalle 18 alle 19, a un costo simbolico di 2 euro, compreso l'affitto dei pattini, e sarà possibile accedere alle attività di Fisulandia dalle 14 alle 19.

Per chi, invece, pensa a un fine settimana montano, al Palazzo delle Feste di Bardonecchia è aperta gratuitamente la mostra 'From a noble past to a brighter future' che racconta come e perché i Fisu Games di Torino 2025 possano rappresentare un nuovo punto di rilancio per il movimento sportivo universitario. Al centro della mostra gli sport delle competizioni, i luoghi che li ospiteranno e i valori al centro delle Universiadi Invernali.



