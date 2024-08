Vendemmia, rese buone e ottima qualità nell'Alessandrino

Dopo due anni di siccità quella del 2024 si preannuncia come un'ottima annata per la vendemmia in provincia di Alessandria. E' quanto afferma sulla base delle prime indicazioni Confagricoltura.

Le abbondanti piogge primaverili ed estive hanno ridato vigore ai vigneti, soprattutto quelli giovani e nelle posizioni più vocate di collina. Il caldo di fine luglio e agosto ha poi consentito una corretta maturazione delle uve che, in generale, presentano acini pieni.

La stagione inizierà verso la fine di agosto con Pinot Nero e Chardonnay per la produzione, poi gli aromatici Moscato e Brachetto seguiti dai bianchi per fermi e Dolcetto. Come di consueto, la raccolta si concluderà con Timorasso e neri.

Da segnalare, tuttavia, che proprio le piogge hanno in alcuni casi reso inefficaci i trattamenti antifungini. In particolare, per le coltivazioni a regime biologico, si è notato un aumento di casi di peronospora e altre malattie che potrebbero portare a una minore resa.



