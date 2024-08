Tour de l'Avenir, il gran finale sulle montagne torinesi

Arriva sulle montagne del Piemonte, per il gran finale, il Tour de l'Avenir, la corsa a tappe internazionale di ciclismo per squadre nazionali under 23, maschili e femminili. Domani, venerdì 23 agosto, si corre Les Karellis (il comune francese è Montricher-Albanne)-Condove, sabato 24 agosto epilogo con la Bobbio Pellice-Colle delle finestre.

I tecnici della Città Metropolitana di Torino stanno ultimando la preparazione del tratto sterrato di 7,8 km della strada provinciale 172 del Colle delle Finestre. Questa mattina il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici, è andato di persona a rendersi conto dei lavori in corso, particolarmente complessi per la necessità di rendere uniforme e sicuro il fondo stradale.

"La valorizzazione della Provinciale 172 attraverso le corse ciclistiche internazionali è un investimento per il futuro ambientale e turistico del nostro territorio. - sottolinea Suppo - Quest'anno Torino e il suo territorio metropolitano hanno già ospitato il Giro d'Italia, il Giro Next Gen e il Tour de France.

Il Tour de l'Avenir può essere una sorta di anteprima dell'auspicato approdo della Grande Boucle (il Tour, ndr) su una salita che è nota agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo".

L'arrivo della corsa femminile venerdì 23 a Condove è previsto dopo le 15, quello della corsa maschile tra le 16,43 e le 17,08, secondo tabella degli organizzatori.



