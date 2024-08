Nubifragi a Torino, si verificano 150 segnalazioni di danni

Circa 150 segnalazioni attualmente oggetto di verifica, 70 alberi caduti o danneggiati in modo irreversibile che quindi dovranno essere abbattuti, sei le squadre di tecnici operative al momento sul territorio cittadino. E' il quadro dell'attività della Città di Torino in seguito ai danni causati dal maltempo che ha segnato i giorni precedenti a Ferragosto, in particolare nella zona sud dell città.

Dopo un primo monitoraggio nei giorni immediatamente successivi, il Comune sta procedendo con la verifica delle situazioni più complesse, come quella del parco Colonnetti a Mirafiori, e delle segnalazioni dei cittadini che continuano ad arrivare.

Le circoscrizioni maggiormente colpite sono state la 8 e la 2; la precedenza, spiega il Comune in una nota, è stata data, in un primo momento, agli interventi necessari al ripristino della viabilità, con il completamento di quelli sugli assi principali, per poi passare a giardini e parchi pubblici. Gli interventi proseguiranno questa settimana e la prossima, così come la verifica di tutte le segnalazioni che dovessero ancora pervenire.

Per segnalare eventuali situazioni che necessitino di interventi i cittadini possono scrivere a verdepubblico@comune.torino.it.



