Gam di Torino dal 9 settembre chiusa per riallestimento

La Gam (Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino) sarà chiusa al pubblico dal 9 settembre al 14 ottobre 2024 per consentire l'ultima fase dei lavori di riallestimento. Il 15 ottobre è prevista l'inaugurazione della 'Prima risonanza'.

Il cantiere alla Gam è stato comunque avviato, a museo aperto, con i lavori di riallestimento delle collezioni al primo e secondo piano del museo.

Ora tocca agli spazi di accoglienza al pubblico e in particolare al foyer, che "sarà rivisto e rinnovato secondo l'idea di apertura e ariosità che caratterizzò lo spirito originale alla costruzione del museo".

L'ultimo giorno per visitare la mostra 'Italo Cremona. Tutto il resto è profonda notte' sarà domenica 8 settembre.

L'esposizione chiuderà quindi con una settimana di anticipo rispetto alla data comunicata.

Fino all'8 settembre è gratuita la visita alle mostre 'Jacopo Benassi. Autoritratto criminale e SilenzioSuono - SoundSilence Durante la chiusura del museo i servizi al pubblico della Biblioteca d'Arte e dell'Archivio fotografico non subiranno variazioni e saranno garantiti con le consuete modalità.



