Rissa e fumogeni a partita di dilettanti nell'astigiano, 8 daspo

Il Questore di Asti, Marina Di Donato, ha emesso 8 daspo per i tafferugli tra le tifoserie scoppiati, a Montiglio Monferrato (Asti, alla partita di calcio Cmc Montiglio-Nuova Astigiana, valida per la Coppa Piemonte e Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria, Nel corso della partita, giocata nella scorsa stagione, c'erano state tensioni in campo anche tra i giocatori, poi da una frangia di tifosi erano stati lanciati fumogeni e alla fine della gara era scoppiata una rissa, arginata dalle forze dell'ordine, nella quale un tifoso aveva riportato ferite guaribili in 30 giorni e un giocatore in 7.

Le prime indagini, svolte dai militari del Comando Stazione di Montiglio Monferrato anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza e delle immagini, avevano documentato dissapori ed aggressioni verbali tra i tifosi ed i giocatori delle due fazioni. Erano stati individuati i 4 protagonisti nella rissa e i 4 che avevano utilizzato i fumogeni.

L'attività di approfondimento analitico eseguita dal personale della Digos della Questura di Asti ha sviluppato gli elementi di indagine forniti dall'Arma dei Carabinieri, consentendo al Questore di procedere con l'emissione di 8 daspo di un anno ciascuno. "Si tratta di una condotta molto grave che necessita di una 'risposta' chiara da parte delle Istituzioni - spiega il Questore di Asti. Ringrazio i militari dell'Arma dei Carabinieri presenti sul posto, che con il loro tempestivo intervento hanno evitato che i fatti volgessero a conseguenze ulteriori; gli elementi investigativi da loro forniti e sviluppati con grande professionalità da personale della Digos, hanno consentito di individuare i responsabili di violenze".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA