'Minturno d'Autore' al cantautore astigiano Danilo Amerio

Il cantautore e autore astigiano Danilo Amerio è stato insignito del Premio Speciale 'Minturno D'Autore 2024'. Riceverà la menzione il 30 agosto a Minturno (Latina) in un evento patrocinato dal Comune, Consiglio Regionale del Lazio, XVII Comunità Montana del Lazio e Pro Loco.

L'artista si esibirà sul palco della diciottesima edizione di 'Minturno Musica Estate' insieme a Orietta Berti, Fiordaliso, Ivana Spagna, Valerio Scanu, l'attore Ronn Moss (il celebre Ridge della soap opera 'Beautiful'), lo scrittore Marco Rettani, la giornalista Ilenia De Sena e il comico Lino Barbieri con la conduzione di Luisa Corna e l'orchestra diretta dal maestro Michele Pecora.

"Sono onorato di questo riconoscimento. - commenta Danilo Amerio - Scrivo e produco musica sin da adolescente e ho avuto la fortuna di condividerla con artisti italiani e internazionali quali Nicola Di Bari, Morris Albert, Fiordaliso, Anna Oxa, Jovanotti, Masini, Tozzi, Raf, Celentano, Aleandro Baldi, Paolo Vallesi, Mia Martini, Mietta, i Dik Dik e Little Tony. Ringrazio la 'Starpoint Corporation' nelle persone di Pasquale Mammaro e Francesco Vidoni per avermi tributato questo prezioso omaggio, specie in un momento in cui ho scelto di rimettermi in gioco anche come cantautore".



