Juventus: ecco Kalulu, 'Vinciamo più gare possibili'

"L'obiettivo è vincere più partite possibili, cercando di fare sempre il massimo, e anche io darò il 100% quando il mister mi chiamerà in causa: spero che i tifosi saranno fieri di me quando mi vedranno in campo, intanto ho sensazioni positive già solo guardando le belle strutture": il nuovo difensore della Juventus, Pierre Kalulu, si presenta ai canali ufficiali del club.

"Mi ritengo un giocatore moderno, che può ricoprire più ruoli nella difesa - continua il francese prelevato dal Milan in prestito con diritto di riscatto - e molto veloce e aggressivo: non ho modelli, cambiano ogni anno perché mi ispiro a chi ha fatto meglio durante le varie annate". Sotto la Mole ritroverà Thuram: "Abbiamo fatto qualche partita insieme nelle giovanili della Francia - confessa il classe 2000 - e ci siamo sentiti in questi giorni, sono molto contento di rivederlo. Il mister? Ho visto spesso le squadre di Thiago Motta, giocano bene e siamo tutti innamorati del bel calcio".



