Casale Monferrato, intensificata la vigilanza anti-rave

In occasione del lungo ponte del 15 agosto la Polizia Locale di Casale Monferrato (Alessandria) ha intensificato gli ordinari controlli anti-rave nella zona di Terranova sulle direttrici stradali e all'interno delle aree del demanio idrico del Po. L'iniziativa è stata intrapresa anche dopo lo sventato raduno pochi giorni prima nel Torinese. L'obiettivo era evitare il potenziale spostamento dell'evento illegale nel Casalese.

Complessivamente, è stata controllata una trentina di veicoli che, per particolari caratteristiche, avrebbero potuto essere collegati a questa tipologia di eventi non autorizzati.

L'attività preventiva ordinaria è stata integrata dal modulo ormai collaudato di controllo di vicinato tra Polizia Locale e agricoltori della zona, attenti a monitorare qualunque presenza sospetta.



