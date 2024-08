Peste suina, registrato un caso di positività nel Vercellese

Un caso di positività alla peste suina africana in campioni prelevati dal servizio veterinario dell'Asl Vercelli su tre suini trovati morti in un piccolo allevamento a Vinzaglio. E' quanto comunica la stessa azienda sanitaria.

"I veterinari dell'Asl - si legge in una nota - hanno immediatamente attivato il protocollo per il contenimento della malattia, non contagiosa per l'uomo, e hanno abbattuto i 15 capi rimasti che stavano iniziando a manifestare i primi sintomi della malattia".

"A seguito della positività - prosegue il comunicato - sono scattate le misure previste dal protocollo per il contenimento della Psa per minimizzare i rischi di contagio ad altri allevamenti. Sulla base di quanto previsto dai regolamenti europei in materia ed in accordo con la Regione Piemonte, l'Asl ha provveduto ad istituire una zona di protezione del raggio di 3 km e una zona di sorveglianza con raggio di 10 km dall'allevamento, che prevedono restrizioni, con durata di 15 giorni nelle more di provvedimenti da parte del Ministero della Salute, nello spostamento di suini in entrata e uscita negli allevamenti presenti nelle aree".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA