Su un sentiero pericoloso, soccorsi dai Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Oulx Torino), in Valle di Susa, sono intervenuti oggi pomeriggio a Chateau Beaulard per soccorrere una coppia di escursionisti che si era addentrata per errore lungo un sentiero impervio a ridosso di un torrente. Mentre la squadra da terra procedeva e raggiungeva gli escursionisti in difficoltà lungo il canalone, l'elicottero Drago 66 del reparto volo Piemonte con il personale 'aerosoccoritore' li ha assicurati e trasporti in luogo sicuro.



