Spara alla moglie e si uccide, morta anche la donna

Un uomo di 80 anni ha sparato ad un'anziana coetanea e poi si è tolto la vita a Collegno, località della prima cintura torinese. La donna, secondo le prime informazioni, è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

E' morta la donna alla quale, stamani a Collegno (Torino), un ottantenne aveva sparato dei colpi di pistola prima di togliersi a sua volta la vita. E' stato confermato che era la moglie dell'uomo.

Il decesso si è verificato nell'ospedale di Rivoli, dove l'anziana era stata portata d'urgenza.

L'omicidio-suicidio si è verificato in piazza della Repubblica davanti al municipio della città. L'ottantenne ha sparato alla moglie con una pistola a tamburo che, come hanno accertato i carabinieri, era detenuta irregolarmente, quindi si è voltato e ha puntato l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. La coppia abitava poco distante e, secondo le testimonianze, ha raggiunto la piazza a piedi. Per i carabinieri l'omicidio è riconducibile a questioni di carattere familiare. Un passante ha detto di avere sentito in lontananza degli scoppi e di avere creduto che fossero "dei mortaretti".





