Piogge intorbidano sorgente, a Cuneo l'acqua non è potabile

Piogge troppo forti, l'acqua erogata per tutto oggi non è stata potabile a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves e Castelletto Stura. La società Acda (Azienda Cuneese Dell'Acqua) ha chiesto quindi ai Comuni interessati di emettere un'ordinanza: "A causa delle precipitazioni di ieri sera - ha scritto questa mattina Acda - non è stato possibile contenere i livelli di torbidità delle sorgenti del Bandito con le manovre in rete previste per questi casi. Questo ha causato lo sporcamento dei principali serbatoi della rete di Cuneo e Intercomunale".

Per tutta la giornata Acda ha provveduto alla pulizia dei serbatoi. Alle 19 la società ha comunicato ai Comuni che "la situazione si sta normalizzando e che già da questa mattina l'acqua immessa in rete rispetta i parametri di legge. Tuttavia vi sono dei tempi tecnici necessari per far defluire l'acqua torbida presente nelle condotte idriche. Si prevede che per l'utenza l'acqua ritornerà nelle condizioni idonee per il normale utilizzo da questa notte". Ma per il ritorno all'uso dell'acqua potabile bisognerà attendere il via libera dall'Asl.

Nella mattinata del 20 agosto - informa il Comune di Cuneo - "verranno effettuati i prelievi di controllo i cui risultati saranno disponibili in 12 ore. Pertanto la conferma della potabilità, nel rispetto della normativa vigente da parte degli enti preposti, Asl, non sarà disponibile prima di domani sera".





