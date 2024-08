Parco dello Scrivia prosegue il miglioramento forestale

Proseguono gli interventi di miglioramento forestale, diversificazione strutturale e biodiversità nel Parco dello Scrivia a Tortona (Alessandria), finanziato da contributo regionale per complessivi 350mila euro nel Piano di Sviluppo 2014-2020.

Hanno riguardato - spiega il Comune - l'introduzione di specie arbustive ed arboree autoctone; il mantenimento delle radure e la creazione di prati fioriti, in particolare con estirpazione delle esotiche; la ricostruzione e riqualificazione boschiva. Inoltre, sono state realizzate siepi campestri con il mantenimento di aree aperte e radure ed è proseguita la lotta all'edera.

Inoltre sono state valorizzate le zone a sud del parco e a Bettole nella superficie di proprietà comunale, creando spazi attrezzati con tavolini, panchine e bacheca a scopo didattico; recuperando 2 lanche esistenti con realizzazione di un sentiero; rifacendo parte del fondo in ghiaia naturale dei percorsi; prevedendo punti sedute (con panchine semplici) lungo la viabilità interna.



