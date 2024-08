Motta, grandissima gara di Vlahovic e con vicino Mbangula...

"Oggi ho avuto buone sensazioni.

Mbangula? Mi aspetto tanto non solo da lui, oggi meritava di essere in campo per tutto il lavoro fatto dal primo giorno.

Sono. contento per lui e per gli altri, abbiamo fatto un'ottima gara". Così il tecnico della Juventus Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Como.

Parlando di Vlahovic, che ha preso due pali, Motta ha esaltato "l'umiltà di Dusan di coprire dietro, ha fatto una grandissima partita con e senza palla. Ha bisogno della squadra, assieme a Samu (Samuel Mbangula, Ndr) ha la possibilità di stare più largo nel campo".

Sembra di capire insomma che il 20/enne belga di origine congolese, con le treccine dalle punte bionde, che dopo il gol ha fatto un inchino al pubblico, possa giocare anche la prossima da titolare.

"Abbiamo avuto grande rispetto per l'avversario, come sempre, abbiamo affrontato nel modo giusto il Como, che aveva fatto una grandissima serie B - ha detto ancora Motta -- Abbiamo giocatori con grandissima qualità e grandissima interpretazione del momento del gioco".

Sul possibile arrivo di Kalulu dal Milan l'allenatore bianconero ha affermato: "Il mercato? Non ne abbiamo il controllo noi allenatore e giocatori, stiamo lavorando bene per avere una squadra competitiva, restiamo concentrati". E sull'americano Weah che ha segnato il secondo gol e poi è uscito per infortunio: "Grande istinto del giocatore, anche se non stava bene, gli ho detto di provarci lo stesso ed è andato a fare gol quasi camminando. Speriamo non sia nulla di grave e di continuare così".



