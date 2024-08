'L'altro Monferrato', la rassegna al via da Tagliolo

Il 23 agosto si apre 'L'altro Monferrato', la rassegna "tra piazze, castelli e cascine" organizzata da Agriteatro, un "cantiere di arte e spettacolo" fondato da Tonino Conte e diretto da Maria de Barbieri e Gianni Masella.

Si comincia nel cortile del castello di Tagliolo, con Augusto Fornari, un artista che nella sua carriera ha spaziato dalla comicità più pura alla regia lirica, dirigendo "La Boheme" e "La vedova allegra" al Teatro Carlo Felice. In scena, il suo cavallo di battaglia: 'Amnesie di un viaggiatore senza biglietto'.

La kermesse continua in piazza a Carpeneto sabato 24 agosto con Paolo Hendel in 'Tempi Moderni', un nuovo recital che, ricordando Chaplin, percorre le assurde contraddizioni della contemporaneità, con Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. Il primo weekend di 'L'altro Monferrato si chiude 'domenica 25 agosto nel chiostro del palazzo comunale di Grognardo. Sul palco, un personaggio fondamentale dell'alto Monferrato: il vino. Da Charles Baudelaire a Giorgio Gaber - canzone dopo canzone e poesia dopo poesia - Roberto Alinghieri lo celebrerà le gesta in "Com'è bello il vino", accompagnato da Gloria Clemente al pianoforte e Pietro Sinigaglia, voce e corno inglese.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero. La rassegna dura fino al 22 settembre.



