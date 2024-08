Escursionista disperso in Valle Gesso, ricerche in corso

Sono in corso in alta Valle Gesso, fra le montagne del Cuneese, le ricerche di un escursionista di cui non si hanno più notizie da ieri. La scomparsa era stata segnalata dai familiari intorno alle 19. L'uomo non è rientrato da una gita di cui però non si conosce la meta.

Alle operazioni prendono parte gli operatori del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del soccorso alpino della guardia di finanza. Nel corso della notte sono stati battuti a piedi i sentieri a monte delle Terme di Valdieri. In mattinata è giunto in zona un elicottero dei vigili del fuoco.



