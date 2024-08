Alessandria, il ponte Tiziano resta chiuso al traffico

Resta chiuso al traffico, ad Alessandria, il ponte Tiziano, danneggiato nei giorni da un'auto finita nel fiume Tanaro. Nell'incidente una persona è morta e tre sono rimaste ferite. La decisione di prolungare la chiusura, "fino all'arrivo di un parere strutturale di via libera per i lavori di messa in sicurezza, atteso per la prossima settimana", è stata presa oggi dopo il sopralluogo della Polizia Locale e dei tecnici del Comune di Alessandria sul ponte.

L'Amministrazione comunale di Alessandria rinnova il suo invito ai cittadini a utilizzare, per l'entrata e l'uscita dalla Città, strade alternative come la tangenziale di Alessandria, raggiungibile sia dal quartiere Pista che dalle zone Sud e Ovest, il Ponte Forlanini e il Ponte Meier.

"La priorità è quella di garantire la sicurezza dei cittadini e di rimettere in funzione il ponte il prima possibile - afferma il vice sindaco Giovanni Barosini - I nostri tecnici si sono messi immediatamente a lavoro per fare in modo che la situazione torni alla normalità. Aggiorneremo costantemente la cittadinanza sull'evoluzione, contiamo rapida, dei lavori".



