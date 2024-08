Incendio in un condominio di quattro piani a Villar Perosa (Torino). L'intervento nella prima mattinata di oggi dei Vigili del Fuoco di Pinerolo in via Torino 14. Il palazzo è stato evacuato e un'anziana donna è stata portata in ospedale per lo choc e il fumo respirato.

Il rogo potrebbe essersi sviluppato da una presa di corrente difettosa in un appartamento del secondo piano. Il proprietario non avrebbe riportato danni fisici.



