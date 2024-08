Il Comune di Alessandria si unisce al cordoglio mondiale per la morte di Alain Delon. In una breve nota sui social, l'amministrazione, in particolare, porge le condoglianze al figlio Anthony, ospite della Fondazione Borsalino e di tutta la Città in occasione dell'inaugurazione del Museo Borsalino il 4 aprile 2023.



