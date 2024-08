Un pareggio (0-0) nell'amichevole contro l'Acqui Calcio (Eccellenza) per il debutto casalingo della Forza e Coraggio Alessandria (Promozione) allo stadio Moccagatta. La formazione di casa (ex Asca) è scesa in campo con la maglia grigia e il logo con l'Orso.

Non sono mancati dagli spalti cori di incoraggiamento per la 'nuova' squadra cittadina, dopo il triste epilogo, con la mancata iscrizione in serie D, per l'U.S. Alessandria Calcio 1912.



