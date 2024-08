Temporali, weekend con allerta gialla in Piemonte

Un'altra allerta 'gialla' per temporali sabato 17 e domenica 18 agosto in Piemonte. "Oggi pomeriggio- si legge nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sono previsti rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, in transito verso le pianure in serata e sull'Appennino nella notte; possibili fenomeni localmente forti".

Anche domani è prevista "instabilità, con fenomeni più intensi sul Piemonte orientale tra notte e mattino e sulle restanti zone al pomeriggio".



