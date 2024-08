Cade sulla pista da motocross, cinquantenne morto a Vercelli

Incidente mortale, oggi pomeriggio, sul campo di motocross di Vercelli. Stando alle prime informazioni, un uomo di circa cinquant'anni ha perso la vita mentre stava percorrendo il tracciato in sella alla sua motocicletta da cui è caduto. A nulla è valso l'intervento tempestivo del 118, arrivato per tentare di soccorrere il motociclista. Resta da stabilire se sia morto per un malore o per le lesioni riportate nella caduta.

Stando ai primi rilievi, l'incidente non ha coinvolto altre persone. Sul posto, oltre all'equipe sanitaria, anche pattuglie di polizia e carabinieri. Ogni attività sportiva è stata sospesa.



