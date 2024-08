Blengino (Radicali),anche a Vercelli gravissimo disagio psichico

Il tesoriere di Radicali Italiani, Filippo Blengino, dopo il carcere di Torino oggi ha visitato anche quello di Vercelli. "E' - dice Blengino - è uno dei pochi istituti penitenziari non sovraffollati. Abbiamo trovato un personale molto attento all'attività di reinserimento sociale, ma c'è un problema di carenza di personale che non riesce a soddisfare le esigenze dei detenuti.

In questo, come in molti altri istituti, c'è un gravissimo problema di disagio psichico. Trenta persone a settimana vengono segnalate per rischio suicidario. Su 264 detenuti, 168 sono sottoposti a cure farmacologiche per disturbi psichiatrici, un numero esorbitante. Inoltre, stanno aumentando gli episodi di autolesionismo: abbiamo visto molte persone con tagli sulle braccia".

"La struttura è vecchia e presenta delle infiltrazioni. - prosegue Blengino - In alcuni piani ci sono ancora docce comuni, il che, oltre a violare l'ordinamento penitenziario, crea disagio. Nelle sezioni in cui i detenuti sono rinchiusi sulla base della 'circolare Renoldi', si percepisce ovviamente più tensione"



