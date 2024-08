Un uomo di 21 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dalla polizia a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) con l'accusa di avere tentato di accoltellare due persone. E' accaduto non lontano dal centro della città a pochi passi dal lungolago. I due sono illesi.

Sull'accaduto indaga la polizia. Le ragioni del gesto non sono al momento chiare. L'uomo si trova in carcere a Verbania.





