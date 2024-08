Sei agenti di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Torino sono rimasti feriti, in modo non grave, nel tentativo di sedare dei disordini scoppiati ieri in diversi reparti dell'istituto e proseguiti fino alla scorsa notte. E' quanto si apprende da fonti informate. Altri due sono rimasti intossicati dal fumo di un incendio.

Gli agenti sono stati medicati all'ospedale Cto e dimessi con prognosi che vanno ai 7 ai 15 giorni.



