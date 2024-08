Carceri: Osapp, quanto accaduto a Torino è follia

Quanto accaduto ieri nel carcere di Torino "è una follia". Così Leo Beneduci, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, commenta i disordini, costati il ferimento di sei agenti, che ieri si sono verificati nell'istituto del capoluogo piemontese, definito in una nota "il più problematico d'Italia, ingovernabile e fuori controllo".

"Questo carcere - dichiara - è nell'anarchia assoluta. I delinquenti comandano e spadroneggiano. La situazione è definita 'vomitevole' dal personale ed è talmente pericolosa da costringerci a chiedere nuovamente al prefetto di disporre l'impiego immediato di altre forze, come l'esercito, perché siamo giunti al limite".

Al ministro Nordio l'Osapp chiede di "disporre una ispezione immediata prendendo provvedimenti nei confronti dei responsabili di questo immane disastro". "E' inaccettabile - sottolinea - che nell'istituto penitenziario più problematico d'Italia le funzioni di comando siano state affidate a un ispettore che, seppur bravo, non ha l'esperienza giusta. Ci auguriamo che la Corte dei conti chieda ragione al capo del Dap, vista la cospicua presenza in organico di numerosissimi 'primi dirigenti' di polizia penitenziaria".



