Calcio: Juve, la Next Gen trasloca allo stadio di Biella

La Next Gen ha una nuova casa: i bianconeri di Paolo Montero giocheranno a Biella le gare casalinghe della stagione 2024-205. "Dalla stagione 2024/2025 il "Pozzo-La Marmora" di Biella, oltre a tutte le gare interne della Juventus Women, ospiterà anche tutti i match casalinghi della Juventus Next Gen" l'annuncio del club attraverso una nota ufficiale. L'esordio è fissato per venerdì 23 agosto, quando la squadra ospiterà l'Audace Cerignola per la prima giornata del campionato di serie C.



