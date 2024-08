Sventato dai carabinieri rave party nel Torinese

Con una serie di controlli preventivi i carabinieri di Rivoli hanno sventato un rave party a Rubiana (Torino). Il complesso degli interventi ha fatto seguito ad attività investigative. Un italiano di 28 anni è stato arrestato (e poi messo ai domiciliari) per detenzione di droga a fini di spaccio: il giovane è stato bloccato su un'auto - dove viaggiava con due amici - carica di casse di birra e generi alimentari. Con sé aveva 12 dosi di cocaina per in totale di 5,61 grammi, 1,61 grammi di hashish e 4,26 grammi di marijuana.

Il raduno, secondo quanto emerso, era in programma in borgata Pascaletto.



