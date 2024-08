Nubifragi in Piemonte, frana cade su una strada nel Torinese

Una serie di nubifragi ha colpito questo pomeriggio il Piemonte, in particolare Torino e la sua provincia, dalle pianure alla vallate alpine, con tempeste di vento e grandinate e molte strade allagate. A Fenestrelle, sulla strada che porta al Colle di Sestriere, è caduta una frana: sono intervenuti, per regolare il traffico, i cantonieri della Città Metropolitana dei circoli di Perosa Argentina e Pinerolo, ma il loro lavoro è reso difficoltoso dalle piogge persistenti.

Nel capoluogo regionale il maltempo ha flagellato soprattutto la parte sud-ovest della città, con folate di vento e grandine.

Sono caduti alberi - uno è crollato su un'auto parcheggiata nel quartiere del Lingotto - e rami, danneggiati alcuni tetti.

I violenti temporali hanno interessato anche i territori di Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano e Moncalieri.

Grandine abbondante in Val Chisone, le valli Chisone, Pellice e Sangone, in provincia di Torino,



