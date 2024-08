Musei: Gam Mao e Palazzo Madama a Ferragosto aperti a 1 euro

Come ogni anno i musei della Fondazione Torino Musei saranno regolarmente aperti nella giornata del 15 agosto, e con tariffe speciali: con 1 euro si potranno visitare le collezioni permanenti e le mostre collegate del Museo di Arti Orientali (Mao) e Palazzo Madama. Le collezioni permanenti della Gam sono chiuse per riallestimento, ma le mostre sono tutte visitabili.

Si potrà accedere alle mostre temporanee dei tre musei: alla Gam 'Italo Cremona. Tutto il resto è profonda notte' ed 'Expanded - I paesaggi dell'arte', al Mao 'Tradu/izioni d'Eurasia Reloaded' e a Palazzo Madama Change! Ieri, oggi, domani. Il Po'.

Gam, Mao e Palazzo Madama saranno aperti dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17. In programma anche le visite guidate.

L'orario di apertura è dalle 10 alle 18, le biglietterie chiudono alle 17. Prenotazione consigliata ma non obbligatoria al numero 011 5211788 o via mail a ftm@arteintorino.com



Riproduzione riservata © Copyright ANSA