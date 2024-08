E' morto ieri in ospedale ad Asti un operaio di 32 anni che il 10 agosto era rimasto ferito in un incidente sul lavoro. Nicholas Colombini, in forza alla 'Gigli e Pacifici', azienda di Terni impegnata in opere di manutenzione alla A2A di Quarto d'Asti, era rimasto folgorato. Aveva una moglie, Anna, e due figli, uno di pochi mesi e l'altro di tre anni.

La procura di Asti ha aperto un fascicolo.



