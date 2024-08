Juve: firmato accordo con Szczesny per risoluzione contratto

Accordo tra la Juventus e Wojciech Tomasz Szczesny: il club bianconero e il portiere polacco hanno firmato la risoluzione consensuale del contratto. L'operazione - spiega la società - genera un impatto economico negativo sull'esercizio 2023/2024, pari a 1,6 milioni di euro "per effetto dell'adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

Szczesny lascia la Juventus dopo sette stagioni: con la maglia bianconera 252 presenze in gare ufficiali, 200 delle quali in Serie A



