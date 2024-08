'Fumetti al Ricetto' avrà un ospite d'eccezione: Hidetoshi Omori

Alla rassegna 'Fumetti al Ricetto', il 12 e 13 ottobre a Candelo (Biella), ci sarà un ospite speciale, per la prima volta in Europa: Hidetoshi Omori, il leggendario direttore delle animazioni, character designer e regista giapponese.

"Siamo onorati - commenta il sindaco di Candelo, Paolo Gelone - di accogliere questo grande ospite internazionale e collaboreremo al festival Fumetti al Ricetto con entusiasmo: la nostra missione è da sempre quella di portare contenuti culturali di qualità e di 'colorare' Candelo e il ricetto per farne una destinazione sempre viva e attrattiva." Conosciuto anche con il nome d'arte Dan Kongōji con cui ha firmato numerosi lavori, Hidetoshi Omori sarà protagonista di un evento speciale nel quale condividerà le sue tecniche di lavoro e ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera. Omori ha lasciato un segno indelebile nell'industria dell'animazione e dei videogiochi. Gundam, Lupin III, Inuyasha, Final Fantasy sono solo alcuni degli oltre 200 titoli di serie, lungometraggi e videogame a cui ha lavorato nella sua lunga carriera, affascinando diverse generazioni.

La presenza del regista giapponese di fama internazionale è stata possibile grazie alla collaborazione speciale tra Fumetti al Ricetto e la fiera di Roma Romics, una delle più grandi fiere del fumetto in Italia.ì



