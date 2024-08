Caldo, ordinanza anti spreco d'acqua a Pareto

Un'ordinanza urgente per vietare l'uso dell'acqua potabile per usi diversi da quelli strettamente domestici è stata firmata dal sindaco di Pareto (Alessandria), Walter Borreani. Il provvedimento è stato preso perché, a causa dei consumi molto elevati del periodo, il serbatoio di accumulo dei Bissi è pressoché vuoto e le utenze delle zone alte del paese sono senza acqua.

Fino al 30 settembre non si potranno innaffiare giardini, lavare auto e pavimentazioni esterne, riempire vasche e piscine con l'acqua pubblica. I proprietari dovranno dimostrarne la provenienza e che non si tratta di potabile. E' consentito invece provvedere agli orti ma solo fuori dalla fascia oraria 16-24.



