Caldo, aumentano accessi al pronto soccorso di Vercelli

Rispetto al 2023 sono aumentati del 23% gli accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli nelle prime due settimane di agosto a causa del caldo estivo. E' quanto comunica l'Asl in una nota in cui si osserva gli accessi medi giornalieri nel periodo 1-13 agosto di un anno fa erano stati 92, mentre quest'anno sono 130. Anche i ricoveri hanno registrato una crescita del 28%.

"Le diagnosi principali correlabili all'ondata di calore - spiega la responsabile del pronto soccorso, Roberta Marino - risultano essere disidratazione, colpo di calore, sincope e collasso, insufficienza renale acuta, colica renale. Abbiamo anche notato un aumento contenuto, ma rilevabile, dei casi di polmonite da Legionella, spesso legata alla cattiva manutenzione degli apparati di condizionamento".

Dall'Asl confermano che all'aumento degli accessi al Dea corrisponde anche un potenziamento del personale medico in servizio, anche grazie alle assunzioni di nuovo personale medico strutturato degli ultimi mesi: "Rispetto al 2023 - spiega il direttore generale Eva Colombo - abbiamo previsto quest'anno un medico in più, quindi una sala visita in più, per 12 ore diurne dei feriali e 8 ore diurne di weekend e festivi. Grazie a queste misure, l'iperafflusso di queste settimane non ha comportato significativi aumenti dei tempi di attesa al Pronto Soccorso".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA