Assessore Carretta, il 'Palatazzoli' riaprirà a metà settembre

Il 'Palatazzoli' a Torino "riaprirà ufficialmente intorno alla metà di settembre, così come annunciato da Scr Piemonte (la società di committenza regionale, ndr). I lavori di riqualificazione, che hanno avuto una durata complessiva di dieci mesi, si concluderanno entro il 15 agosto in linea con il cronoprogramma stabilito". Lo precisa l'assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, intervenendo sui timori di una lunga indisponibilità dell'impianto. "Saranno ora effettuate una serie di procedure e di controlli per certificare e poter mettere in esercizio l'impianto. - prosegue Carretta - Il disagio effettivo per gli atleti sarà dunque di una settimana, massimo dieci giorni (la pista 2 riaprirà intorno alla metà di settembre per poi chiudere a inizio ottobre, mentre a metà ottobre riaprirà la Pista 1).

Fin da subito - aggiunge Carretta - la Città si è messa a lavoro per individuare le risorse da destinare al rifacimento del Palatazzoli, arrivando a 3 milioni di euro tra risorse del 'tesoretto olimpico 'e altri interventi, tutto per garantire agli atleti e alle atlete di utilizzare al meglio il palazzetto del ghiaccio".

"Grazie agli interventi effettuati, che hanno incluso il completo rifacimento della Pista 1 e dell'impianto di raffreddamento con la sostituzione della CO2, nonché il rinnovo della balaustra della pista, - conclude l'assessore comunale allo Sport - si garantiscono ora elevati standard di sicurezza conformi alle attuali normative regolamentari. Ci siamo preoccupati fin da subito di informare le associazioni sportive e ludiche che fruiscono delle piste. Per gran parte della stagione 2023/2024, gli atleti e gli sportivi hanno comunque potuto continuare ad allenarsi su una Pista Ghiaccio, garantendo così la continuità delle attività sportive".



