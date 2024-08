Alpi Marittime, un depliant per sfatare le 'bufale' sul lupo

Un pieghevole informativo dedicato al lupo, per sfatare alcune 'bufale' in circolazione sul predatore e offrire informazioni utili ad approfondire la conoscenza dell'animale. L'iniziativa è adottata dalle Aree Protette Alpi Marittime, capofila del progetto europeo LIFE Wolfalps che si propone di migliorare la coesistenza tra il lupo e le attività umane.

È vero che i lupi abbaiano alla luna? La specie è stata reintrodotta? Quante aggressioni all'uomo sono state segnalate negli ultimi decenni? A queste e altre domande il Parco fornisce risposte. Tra le tante informazioni date dal parco quella sull'eventuale proliferazione. "I lupi - è spiegato - sono superpredatori che occupano il vertice della catena alimentare: se diventassero troppo numerosi finirebbero per ridurre eccessivamente il numero delle prede a disposizione, minacciando le stesse basi della propria sussistenza. Una volta che il branco stabilisce in una zona la occupa e la difende dall'arrivo di altri lupi, per questo il numero di lupi in un'area tende a rimanere sempre più o meno lo stesso".

Il testo divulgativo è illustrato con le vignette del disegnatore cuneese Alfredo Dellavalle.

Il depliant, scaricabile online, è in distribuzione gratuita nei Centri di visita e informazioni e nelle sedi dell'ente.





