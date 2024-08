A Torino strade invase dall'acqua, cantine e box allagati

In un'ora a Torino sono caduti oltre 26 millimetri di pioggia nel centro di Torino - come ha registrato la stazione meteo installata da Arpa ai Giardini Reali - ma sicuramente di più nella periferia sud. In via Torrazza Piemonte, nel quartiere Lingotto, alcune persone bloccate nei veicoli in transito sono riuscite ad uscirne prima dell'arrivo della squadra dei Vigili del fuoco. Molte autorimesse e scantinati allagati, le squadre dei pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza tutti i locali.



