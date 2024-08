Temporali con vento e grandinate, allerta gialla in Piemonte

Riguarda tutto il Piemonte l'allerta gialla per i temporali previsti da oggi. Il quadro meteorologico aggiornato questa mattina da Arpa prevede "instabilità diffusa per il pomeriggio odierno e per la giornata di domani, con temporali moderati, localmente forti, in formazione a ridosso dell'arco alpino ed in probabile transito sulle pianure". Gli acquazzoni saranno accompagnati da "forti raffiche di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni".

Per domani, vigilia di Ferragosto, è previsto un calo di 2-3 gradi delle temperature.



