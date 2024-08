Polizia arresta 4 spacciatori e sequestra 1,2 kg di droga

Quattro persone sono state arrestate a Torino dalla Polizia di Stato che ha sequestrato oltre 1,2 chili tra cocaina, crack, mdma e hashish, oltre a 2mila euro, probabile provento di spaccio. L'intervento, effettuato da personale dell'Upgesp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) della Questura e del commissariato Dora Vanchiglia, rientra nelle attività di intensificazione dei controlli operati dalle pattuglie sul territorio.

In un condominio in Strada del Portone, gli agenti dell'UPGeSP nell'appartamento di un trentenne hanno trovato cocaina sparsa, in una padella, sul mobilio della cucina e della camera da letto, sotto un comodino e tra i vestiti, scoperta con l'ausilio dei cinofili dell'Arma dei Carabinieri di Volpiano- Arrestato anche un tunisino di 19 anni, indagato anche per porto d'armi per cui non è ammessa licenza. E' stato bloccato mentre, in compagnia di un' altro giovane, percorreva in monopattino Stati Uniti verso la stazione di stazione Porta Nuova: negli slip 6 aveva involucri termosaldati con cocaina e 2 pezzi di hashish.

Un marocchino di 33 anni, invece, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato Dora Vanchiglia, in Lungo Dora Napoli: si era appena disfatto di un sacchetto con quattro pezzi di hashish del peso complessivo di 100 grammi, Un marocchino di 37 anni, infine, indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della Legge sull'immigrazione. è stato individuato con una pesante busta in mano sul controviale di corso Principe Oddone: dentro c'erano 7 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno.



