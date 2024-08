Nuvole nere e cielo giallo, tempesta di vento e sabbia a Torino

a Nella prima serata una tempesta di vento si è abbattuta su alcuni quartieri di Torino. estendendosi fino al centro cittadino. Il cielo si è riempito di nuvole nere ma allo stesso tempo in direzione sud si è tinto anche di giallo-arancione fin quasi fino al suolo, come se fosse in atto una tempesta di sabbia. Poi un'enorme nuvola è improvvisamente scesa a coprire parte della collina fino al livello del Po.

Tuoni e qualche lampo in lontananza. Poi è caduta anche la pioggia.

Fino a domani per temporali c'è allerta gialla in tutto il Piemonte.



