Musica a lume di candela, la Reggia festeggia il Ferragosto

Per Ferragosto resta aperto il complesso della Venaria Reale (Reggia, Giardini e Castello della Mandria). Giovedì 15 sarà visitabile dalle 9.30 alle 19, con ultimo accesso alle ore 18; apertura speciale mercoledì 14, in occasione della Festa patronale di Venaria Reale: la Reggia chiuderà solo alle 23, con biglietto dedicato per un'edizione infrasettimanale di 'Sere d'Estate. Dalle ore 18, alla Cascina Medici del Vascello, i visitatori saranno accolti con un cocktail e la musica di Dj Seba SJW; dalle 21.30 la serata prosegue sotto le pergole del roseto, con la possibilità di un cocktail al Chiosco delle Rose e la musica scelta da Jazz Re:Found Selectors.

All'imbrunire ai Giardini della Reggia si accendono migliaia di candele.

In entrambi i giorni si potrà visitare l'imponente mostra 'Capodimonte da Regga a Museo, cinque secoli di capolavori da Masaccio ad Andy Warhol.

Il programma delle 'Sere d'Estate' alla Reggia prosegue fino a fine agosto ogni venerdì e sabato.



